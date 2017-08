Programación deportiva para este lunes 21 de agosto

CARACOL TV

6 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 3 (158.5km Prades Conflent Canigó- Andorra la Vella)



WIN SPORTS

4 p.m. Fútbol – Torneo de ascenso de Colombia (Fecha 9): Real Cartagena vs. Unión Magdalena

6 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 9): Equidad vs. Huila

8 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 9): Tolima vs. Cortuluá

DIRECTV

610

3 p.m. Fútbol: Liga de España (Fecha 1): Málaga vs. Éibar



ESPN

2 p.m. Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 2): Mánchester City vs. Everton.

6:15 p.m. Béisbol: Temporada regular de las Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. Cleveland Indians



ESPN 2

6 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 3 (158.5km Prades Conflent Canigó- Andorra la Vella)



ESPN 3

6 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 3 (158.5km Prades Conflent Canigó- Andorra la Vella)

1:15 p.m. Fútbol: Liga de España (Fecha 1): Levante vs. Villarreal.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



