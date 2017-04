Programación deportiva para este lunes 17 de abril

WIN SPORTS

6 p. m.: futbol colombiano – Torneo de ascenso – Quindío vs. Atlético F.C.

8 p. m.: futbol colombiano – Torneo de ascenso – Real Cartagena vs. Real Santander.



ESPN

5:30 a. m. Tenis ATP World - Masters 1000 Monte-Carlo

6 p. m.: Baloncesto NBA – Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de España fecha 32 - Alavés vs. Villarreal

ESPN2

1:55 p. m.: Fútbol– Premier League 33 Middlesbrough vs. Arsenal



ESPN 3

7 p. m. Béisbol de las Grande Ligas - St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates



TYC SPORTS

5 p. m.: futbol argentino– Temperley vs. Rosario Central.

7 p. m.: futbol argentino– Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Aldosivi.



GOLF

8 a. m.: Golf– Ronda Final – 2017 RBC Heritage.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES