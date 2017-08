Programación deportiva para este lunes 14 de agosto

WIN SPORTS

6 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso (fecha 29): Real Cartagena vs Llaneros

8 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso (fecha 29): Quindío vs. Boyacá Chicó.

TYC SPORTS

7 P. m.: Fútbol – Copa de Argentina: Boca Juniors vs Gimnasia



ESPN

10 a.m.: Tenis - Western & Southern Open: Pirmera y segunda ronda.

6 p.m.: Tenis - Western & Southern Open: Pirmera y segunda ronda.





ESPN 3

6 p.m.: Béisbol - Grandes Ligas de Béisbol: Mets de Nueva York vs. Yankees de Nueva York.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



