Programación deportiva para este lunes 10 de abril

WIN SPORTS

6 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso colombiano (fecha 10): Boyacá Chicó vs. Fortaleza

8 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso colombiano (fecha 10): Deportivo Pereira vs. Real Cartagena

CLARO SPORTS

Canal 503/1503

10:30 a. m.: Tenis – Primera jornada del WTA de Bogotá



ESPN

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 31): Real Sociedad vs. Sporting de Gijón



ESPN 3

7 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Cubs de Chicago vs. Dodgers de Los Ángeles



DIRECTV SPORTS

Canal 612/1612

6:30 p. m.: Baloncesto de la NBA: Cavaliers de Cleveland vs. Heat de Miami



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES