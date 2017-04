Programación deportiva para este lunes 1 de mayo

WIN SPORTS

3:15 p. m. Fútbol - Torneo de ascenso (fecha 14): Cúcuta vs. Quindío

5:30 p. m. Fútbol - Torneo de ascenso (fecha 14): Pereira vs. Fortaleza

7:30 p. m. Fútbol – Liga de Colombia (fecha 15): Alianza Petrolera vs Cortuluá

DIRECTV SPORTS

610

2 p. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 35): Málaga vs Sevilla

8: 30 p. m.: Baloncesto – NBA Semifinales (1 partido): Houston Rockets vs. San Antonio Spurs



613

2 p. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 35): Watford vs. Liverpool

2 p. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 35): Málaga vs Sevilla