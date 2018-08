Programación deportiva para este jueves 9 de agosto

RCN HD2

1:30 p. m.: CICLISMO – Vuelta a Colombia (etapa 4)

FOX SPORTS

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Racing vs. River Plate



FOX SPORTS 2

5:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Vasco da Gama vs. Liga de Quito

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Atlético Tucumán vs. Atlético Nacional



FOX SPORTS 3

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Cerro Porteño vs. Palmeiras



DEPORTES