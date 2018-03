Programación deportiva para este jueves 8 de marzo

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Patriotas vs. Bucaramanga

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Santa Fe vs. Pasto

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Rionegro vs. Millonarios

ESPN

9:55 a. m.: CICLISMO – Paríz-Niza (quinta etapa)

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: CSKA vs. Lyon

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Sporting de Portugal vs. Viktoria Plzen



ESPN 2

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Milán vs. Arsenal

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Lazio vs. Dinamo de Kiev



FOX SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Atlético de Madrid vs. Lokomotiv

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Leipzig vs. Zenit

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: América vs. Defensa y Justicia



FOX SPORTS 2

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Dortmund vs. Salzburgo

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa Marsella vs. Athletic

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Rampla Juniors vs. Cajamarca

7:45 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Sport Huancayo vs. Unión Española



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Mineros de Guayana vs. Nacional (PAR)



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES