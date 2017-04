Programación deportiva para este jueves 6 de abril

SEÑAL COLOMBIA

9:30 a. m.: Ciclismo - Vuelta al País Vasco (etapa 4)



ESPN

1:30 p. m.: Golf – Masters de Augusta (primera ronda)

ESPN 2

12:25 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 30): Eibar vs. Las Palmas



ESPN 3

9 a. m.: Golf – Masters de Augusta (primera ronda)



FOX SPORTS 2

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase ida): Sport Recife vs. Danubio

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase ida): Oriente Petrolero vs. Deportivo Cuenca



FOX SPORTS 3

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase ida): Estudiantes de Caracas vs. Sol de América



DIRECTV SPORTS

Canal 610/1610

2:25 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 30): Valencia vs. Celta



