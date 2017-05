Programación deportiva para este jueves 4 de mayo

RCN HD2

6:05 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Orioles de Baltimore vs. Medias Rojas de Boston

ESPN

1:55 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (semifinal ida): Celta de Vigo vs. Manchester United



FOX SPORTS

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 6): Godoy Cruz vs. Libertad



FOX SPORTS 2

5:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 2): The Strongest vs. Sporting Cristal

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 6): Santos vs. Independiente Santa Fe



FOX SPORTS 3

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (grupo 8): Zamora vs. Guaraní



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES