Programación deportiva para este jueves 31 de mayo

ESPN

6 a.m.: Jornada del Roland Garros

1:30 p.m.: Partido amistoso con miras al Mundial de Rusia 2018, Eslovaquia vs. Holanda.

8 p.m.: Warriors de Golden State vs. Cavaliers de Cleveland, primer partido de la final de la NBA.

ESPN 2

6 a.m.: Jornada del Roland Garros.



TYC

3 p.m.: Jornada de los Juegos Suramericanos



WIN SPORTS

10 a.m.: Infantil de fútbol femenino, Valle del Cauca vs. Bogotá.

1 p.m.: Liga de Diamante de Atletismo, válida de Roma (Italia).

3 P.M.: Infantil de fútbol femenino, Risaralda vs. Antioquia.



DEPORTES