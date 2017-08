Programación deportiva para este jueves 31 de agosto

CARACOL

4 p. m.: Fútbol – eliminatorias suramericana (fecha 15): Venezuela vs. Colombia

6 p. m. Fútbol – eliminatorias suramericana (fecha 15): Uruguay vs. Argentina

7:45 p. m.: Fútbol – eliminatorias suramericana (fecha 15): Brasil vs. Ecuador

9:15 p. m.: Fútbol – eliminatorias suramericana (fecha 15): Perú vs. Bolivia

ESPN

7:30 a.m. Ciclismo: Vuelta a España - etapa 12: Motril y Antequera Los Dólmenes, sobre 160.1 km

6 p.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos - segunda ronda



ESPN 2

1:30 p. m.: Fútbol – eliminatorias europeas: Francia vs. Holanda



ESPN 3

7:55 a. m.: Fútbol – eliminatorias europeas: Uganda vs. Egipto

10 a.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos - segunda ronda



CARACOL TV Y CARACOL HD

9 a.m. Ciclismo: Vuelta a España - etapa 12: Motril y Antequera Los Dólmenes, sobre 160.1 km



FOX SPORTS

5:30 p. m. Fútbol – eliminatorias suramericana (fecha 15): Chile vs. Paraguay



DIRECTV SPORTS

1:30 p. m.: Fútbol – eliminatorias europeas: Portugal vs. Islas Feroe

1:30 p. m.: Fútbol – eliminatorias europeas: Bulgaria vs. Suecia



GOLF LATIN AMERICA

2 p.m. Golf: Web.com Tour 2017 Nationwide Children's Hospital Championship Ohio (EE. UU.) Ronda 1



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES