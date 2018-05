Programación deportiva para este jueves 3 de mayo

Win Sports

1 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Yankees vs. Astros

8 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (aplazado fecha 14): Medellín vs. América



Fox Sports

2 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Atlético de Madrid vs. Arsenal

5 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Racing vs. Universidad de Chile

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Alianza Lima vs. Palmeiras



Fox Sports 2

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Santa Fe vs. River



Fox Sports 3

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: The Strongest vs. Libertad



ESPN

7 p. m.: Baloncesto – NBA playoffs: Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers

9:30 p. m.: Baloncesto – NBA playoffs: Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers



ESPN 2

10 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Presentación de los equipos

2 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Salzburgo vs. Marsella



ESPN 3

10 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Presentación de los equipos



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES