Programación deportiva para este jueves 3 de agosto

1 p.m. Béisbol de las Grandes Ligas: Diamondbacks de Arizona vs. Cachorros de Chicago.



12:30 p. m. Golf, PGA Tour: Bridgestone Invitational.

1:30 p. m. Fútbol, Liga de Europa: Milán vs. Universitatea Craiova.



1:30 p. m. Fútbol, Liga de Europa: Ruzomberok vs. Everton.

7 p. m. Fútbol americano, NFL: Cowboys de Dallas vs. Cardenales de Arizona.



7:30 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Junior vs. Cali.



5 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Estudiantes vs. Nacional Potosí.



12 m. Ciclismo, Vuelta a Colombia, tercera etapa: Puerto Boyacá-Barrancabermeja. 6:05 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Indios de Cleveland.



5 a. m. LPGA: Women’s British Open. 5:30 p. m. PGA Tour: Barracuda Championship.



