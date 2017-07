Programación deportiva para este jueves 27 de julio

Directv Sports

Canal 610

6:25 a. m. Fútbol: Bayern Múnich vs. Inter.

Fox Sports

7:45 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Medellín vs. Racing.



Fox Sports 2

5:15 p. m. Fútbol, Copa Suramericana: Arsenal vs. Sport Recife.



Win Sports

11 a. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Cerveceros de Milwaukee vs. Nacionales de Washington.

7:30 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Junior vs. Once Caldas.



Golf Channel

10:30 a. m. Senior Open, primera ronda. 2 p. m. PGA Tour: Canadian Open, primera ronda.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



