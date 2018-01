Programación deportiva para este jueves 25 de enero

ESPN

3:30 a. m.: TENIS – Abierto de Australia: Semifinales (hombres y dobles)

2:30 p. m.: GOLF - Tour Farmers Insurance Open (primera ronda).

FOX SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL - Torneo amistoso: Millonarios vs. Cali.



DIRECTV SPORTS

Canal 610

3 p. m.: FÚTBOL - Copa del Rey: Barcelona vs. Español.



Canal 612

3 p. m.: FÚTBOL - Copa de Francia: Dijon vs. Rennes.

8 p. m.: BALONCESTO - NBA: Wizards de Washington vs. Thunder de Oklahoma.

10:30 p. m.: BALONCESTO - NBA: Warriors de Golden State vs. Timberwolves de Minnesota.



DEPORTES