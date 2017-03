Programación deportiva para este jueves 23 de marzo

ESPN

11:30 a. m. Tenis: ATP Masters 1.000 de Miami (EE. UU.), primera ronda

GOLF CHANNEL (628)

9:30 a. m. Golf PGA Tour 2017: Abierto de Puerto Rico, primera ronda



ESPN 3



12 m. Béisbol: Pretemporada de Grandes Ligas: Tampa Bay Rays vs. NY Yankees

3 p. m. Golf: PGA Tour Dell Technologies Match Play, segunda jornada, en el Austin Country Club, en Texas (EE. UU.)



CARACOL TV

3:30 p. m. Fútbol: Eliminatoria suramericana al Mundial de Rusia: Colombia vs. Bolivia



6 p. m. Fútbol: Eliminatoria suramericana al Mundial de Rusia: Argentina vs. Chile

FOX SPORTS

6 p. m. Fútbol: Eliminatoria suramericana al Mundial de Rusia: Uruguay vs. Brasil



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES