CARACOL

6 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 18)



RCN

6:10 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 3): Rionegro Águilas vs. Nacional

WIN SPORTS

4:30 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 3): Tolima vs. Alianza Petrolera

6:30 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 3): Junior vs. América

8:30 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 3): Bucaramanga vs. Millonarios



ESPN 2

5:30 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 18)



GOLF CHANNEL

7 a. m.: Golf - Abierto Británico (primera ronda)



DEPORTES