Programación deportiva para este jueves 20 de abril

WIN SPORTS

12:30 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Angels de Los Ángeles vs. Astros de Houston

ESPN

5:30 a. m.: Tenis – Masters 1.000 de Montecarlo

1:55 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (vuelta cuartos de final): Genk vs. Celta

6 p. m.: Baloncesto de la NBA: Pacers de Indiana vs. Cavaliers de Cleveland

8:30 p. m.: Baloncesto de la NBA: Grizzlies de Memphis vs. Spurs de San Antonio



ESPN 2

1:55 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (vuelta cuartos de final): Schalke 04 vs. Ajax



FOX SPORTS

1:55 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (vuelta cuartos de final): Manchester United vs. Anderlecht

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Medellín vs. Melgar



FOX SPORTS 2

1:55 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (vuelta cuartos de final): Besiktas vs. Lyon

5:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Godoy Cruz vs. Sport Boys

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Barcelona vs. Botafogo



FOX SPORTS 3

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Guaraní vs. Gremio



