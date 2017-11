Programación deportiva para este jueves 2 de noviembre

WIN SPORTS

4 p. m.: Fútbol – Fútbol colombiano (fecha 18): Equidad vs. Bucaramanga

6 p. m.: Fútbol – Fútbol colombiano (fecha 18): Tolima vs. Pasto

8 p. m.: Fútbol – Fútbol colombiano (fecha 18): Millonarios vs. Tigres

FOX SPORTS

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: AEK de Atenas vs. Milán

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Arsenal vs. Crevena Zvezda

7:45 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Junior vs. Sport Recife



FOX SPORTS 2

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Lyon vs. Everton

5:15 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Independiente vs. Nacional



FOX SPORTS 3

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Young Boys vs. Dinamo de Kiev

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Real Sociedad vs. Vardar



ESPN

6 a. m.: Tenis – Masters 1.000 de París-Bercy (tercera ronda)

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Rosenborg vs. Zenit



ESPN 2

1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Slavia Praga vs. Villarreal

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Lazio vs. Niza



ESPN 3

1:30 p. m.: Tenis – Masters 1.000 de París-Bercy (tercera ronda)



DIRECTV SPORTS

CANAL 612

7 p. m.: Baloncesto de la NBA: Warriors de Golden State vs. Spurs de San Antonio



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES