Programación deportiva para este jueves 16 de marzo

Fox Sports



3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Manchester United vs. Rostov

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Peñarol vs. Tucumán



Fox Sports 2



1 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Krasnodar vs. Celta de Vigo

5 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Chapecoense vs. Lanús

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Santa Fe vs. Sporting Cristal

10 p. m.: Fútbol – Liga de Campeones Concacaf: Tigres vs. Vancouver



Fox Sports 3

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Anderlecht vs. Apoel

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Santos vs. The Strongest



ESPN

12:45 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Genk vs. Gent

3 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Roma vs. Lyon

9 p. m.: Tenis – Masters 1000 de Indian Wells: Cuartos de final



ESPN 2

12:45 p. m.: Fútbol – Liga de Europa: Besiktas vs. Olympiacos



ESPN 3

3 p. m.: Tenis – Masters 1000 de Indian Wells: Cuartos de final



Directv Sports

Canal 617/ 1617

9 p. m.: Béisbol – Clásico Mundial: Venezuela vs. República Dominicana



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES