Programación deportiva para este jueves 15 de marzo

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga Colombiana: Rionegro Águilas vs. Junior

8 p. m.: FÚTBOL – Liga Colombiana: Jaguares vs. América

FOX SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Dynamo de Kiev vs. Lazio

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Arsenal vs. Milán

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Independiente vs. Millonarios



FOX SPORTS 2

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Athletic de Bilbao vs. Marsella

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Lyon vs. CSKA de Moscú

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Santos vs. Nacional (URU)



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: The Strongest vs. Peñarol



ESPN

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Lokomotiv vs. Atlético de Madrid

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Zenit vs. Leipzig

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Europa: Salzburgo vs. Borussia Dortmund



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



