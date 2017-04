Programación deportiva para este jueves 13 de abril

WIN SPORTS

1 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Dodgers de Los Ángeles vs. Cachorros de Chicago

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Colombia (fecha 3): Quindío vs. Pereira

CLARO SPORTS

12 m.: Tenis – WTA de Bogotá (cuartos de final)



ESPN

1:50 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (cuartos de final ida): Celta vs. Genk



ESPN 2

1:50 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (cuartos de final ida): Anderlecht vs. Manchester United



ESPN 3

7:25 p. m.: Fútbol – Copa de Brasil: Sao Paulo vs. Cruzeiro



FOX SPORTS

1:50 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (cuartos de final ida): Lyon vs. Besiktas

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: River Plate vs. Melgar



FOX SPORTS 2

1:50 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (cuartos de final ida): Ajax vs. Schalke 04

5:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Emelec vs. Independiente Medellín

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Atlético Nacional vs. Botafogo



FOX SPORTS 3

5:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores: Atlético Mineiro vs. Sport Boys



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES