Programación deportiva para este jueves 11 de mayo

Señal Colombia

7 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 6



RCN

8:30 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 6



RAI Italia

7:45 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 6

Win Sports

12 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas (temporada regular): Boston Red Sox vs. Milwaukee Brewers

6 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 17): Tolima vs. Rionegro

8 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 17): Nacional vs. Tigres



ESPN

7 a. m.: Tenis – Másters 1000 de Madrid: Tercera ronda

12 p. m.: Golf – The Players 2017: Primera vuelta

7 p. m.: Baloncesto – NBA postemporada (sexto juego): San Antonio Spurs vs. Houston Rockets



ESPN 2

6:30 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 6

2 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (semifinal - vuelta): Lyon vs. Ajax



ESPN 3

6:30 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 6



Fox Sports

2 p. m.: Fútbol – Liga de Europa (semifinal - vuelta): Manchester United vs. Celta de Vigo

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase – vuelta): Sao Paulo vs. Defensa y Justicia



Fox Sports 2

12:30 p. m.: Baloncesto – Liga ACB: Barcelona Lassa vs. Iberostar

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase – vuelta): Arsenal vs. Juan Aurich

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase – vuelta): Danubio vs. Sport Recife



Fox Sports 3

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana (primera fase – vuelta): Caracas vs. Cerro Porteño



Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES