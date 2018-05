Programación deportiva para este jueves 10 de mayo

Señal Colombia

7:30 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 6

Win Sports

3:30 p. m.: Fútbol – Liga femenina de Colombia: Unión Magdalena vs. Huila

7:30 p. m.: Fútbol – Liga femenina de Colombia: Tolima vs. Nacional



ESPN

5 a. m.: Tenis – ATP Másters 1000 de Madrid: Tercera ronda

12 p. m.: Golf – Players Championship: Primera ronda



ESPN 2

6 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 6

1:30 p. m.: Fútbol – Premier League: West Ham vs. Manchester United



ESPN 3

6 a. m.: Ciclismo – Giro de Italia: Etapa 6

12 p. m.: Tenis – ATP Másters 1000 de Madrid: Tercera ronda

7:30 p. m.: Fútbol – Liga de México (semifinales): Santos Laguna vs. América



Fox Sports

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Independiente Medellín vs. Sol de América



Fox Sports 2

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Newells Old Boys vs. Paranaense

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Nacional Potosí vs. Fluminense



Fox Sports 3

5 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Boston River vs. Jaguares



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES