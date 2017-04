Programación deportiva para este domingo 9 de abril

RCN

3:15 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 12): Huila vs. América

4 p. m.: Golf - Masters de Augusta (ronda final)

WIN SPORTS

10 a. m.: Tenis – Copa Davis (Colombia vs. Chile)

4 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 12): Patriotas vs. Tolima

6 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 12): Cortuluá vs. Equidad

8 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 12): Pasto vs. Santa Fe



ESPN

7:30 a. m.: Ciclismo - París-Roubaix

12:30 p. m.: Golf - Masters de Augusta (ronda final)



ESPN 2

7:55 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 31): Crotone vs. Inter

10:50 a. m.: Motociclismo - Liga de Argentina (fecha 19): Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors



ESPN 3

7:55 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 31): Milán vs. Palermo

9:55 a. m.: Rugby de Francia: Toulon vs. Toulouse

1:30 p. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 31): Lazio vs. Nápoles

3:45 p. m.: Automovilismo (segunda válida) - IndyCar GP de Long Beach

7 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Mets de Nueva York vs. Marlins de Miami



FOX SPORTS

5:30 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 31): Sampdoria vs. Fiorentina



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: Fútbol - Bundesliga (fecha 28): Hertha Berlín vs. Augsburg

11:30 a. m.: Baloncesto - Liga ACB: Real Madrid vs. Baskonia

830 p. m.: Premier Boxing Championship: Joselito López vs. Saúl Corral



FOX SPORTS 3

8 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 31): Cagliari vs. Torino

10:30 a. m.: Automovilismo - WTCC 2017 Marruecos

12:30 p. m.: Automovilismo - Monster Energy Nascar Cup Series 2017 Texas



DIRECTV SPORTS

Canal 610/1610

5:00 a. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 31): Granada vs. Valencia

1:55 a. m.: Fútbol - Liga de Francia (fecha 32): PSG vs. Guingamp



CANAL 613/1613

7:30 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 32): Sunderland vs. Manchester United

9:55 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 32): Everton vs. Leicester



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

