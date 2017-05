Programación deportiva para este domingo 7 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7:30 a. m.: ciclismo - Giro de Italia (etapa 3).



RCN

8 a. m.: ciclismo - Giro de Italia (etapa 3).

5:15 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 16): Santa Fe vs. Junior.

WIN SPORTS

3:15 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 16): Tigres vs. Alianza Petrolera.

5:30 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 16): Bucaramanga vs. Tolima.

7:30 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 16): Medellín vs. Equidad.



ESPN

7:55 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 35): Nápoles vs. Cagliari.

1:55 p. m.: fútbol - Liga de Francia (fecha 36): Marsella vs. Niza.



ESPN 2

1:30 p. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 35): Milán vs. Roma.



ESPN 3

7 p. m.: béisbol de las Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Cachorros de Chicago.



FOX SPORTS

8:30 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 35): Génova vs. Inter de Milán.

11:30 a. m.: baloncesto - Liga ACB: Baskonia vs. Unicaja.



FOX SPORTS 2

8 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 35): Lazio vs. Sampdoria.

10 a. m.: voleibol - Superliga italiana: Lube vs. Trentino.

3 p. m.: fútbol - MLS de Estados Unidos: New York City vs. Atlanta United.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610 / 1610

8 a. m.: Liga de España, Alavés vs. Bilbao.

9:55 a. m.: Liga de Francia, Lyon vs. Nantes.

1:30 p. m.: Liga de España Málaga vs. Celta de Vigo.



CANAL 612 / 1612

10 a. m.: tenis - Final del ATP 250 de Estoril.

7 p. m.: baloncesto de la NBA (semifinal partido 4): Spurs de San Antonio vs. Rockets de Houston.



CANAL 613 / 1613

10 a. m.: fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 36): Arsenal vs. Manchester United.



Canal 617 / 1617

9 a. m.: tenis - ATP 250 de Estambul: Final.



Golf Channel

12 p. m.: golf - PGA Tour Wells Fargo Championship: última ronda.



