Programación deportiva para este domingo 6 de agosto

RCN

5:15 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 6): Millonarios vs. Junior



RCN HD 2

11 a. m.: Ciclismo – Vuelta a Colombia: Etapa 6

WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 6): Cali vs Patriotas

7:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 6): Pasto vs. América



FOX SPORTS

6:30 a. m.: Fútbol - Superliga China: Shanghai Sipg vs Tianjin Quanjian

5 p. m.: Fútbol – MLS (Fecha 22): New York City vs. New York Red Bulls.



FOX SPORTS 2

7 p. m.: Fútbol – MLS (Fecha 22): Atlanta United vs. Sporting Kansas City.



FOX SPORTS 3

12 p. m.: Automovilismo – Nascar: Nascar Peak México Series Pachuca.

2 p. m.: Automovilismo – Nascar Watkings Glen: Monster Energy Cup Series.



DIRECTV SPORTS

610

2 p. m.: Fútbol – Ligue 1 (Fecha 1): Marsella vs Dijon



ESPN

8 a. m.: Fútbol – Ligue 1 (Fecha1): Lille vs. Nantes

11 a. m.: Golf – WGC Bridgestone Invitational: Ronda final desde Ohio.



ESPN 2

7:45 a. m.: Fútbol– Partido amistoso (pretemporada): Arsenal vs. Chelsea.



ESPN 3

1 p. m.: Fútbol – MLS (Fecha 22): LA Galaxi vs. Portland Timbers

7 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Los Ángeles Dodgers vs. Mets de Nueva York



TYC SPORTS

4 a. m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017: día 3

1 p. m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017: día 3



GOLF

6:30 a. m.: Golf – Women British Open: Ronda final.

3 p.m.: Golf – Championship Tour: Ronda final 3M Championship.

6 p.m.: Golf – 2017 Barracuda Championship: Ronda final desde Montreux.





Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES