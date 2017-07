Programación deportiva para este domingo 30 de julio

RCN

5:15 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 5): Tolima vs. Millonarios



WIN SPORTS

8:30 a.m.: Atletismo: Media Maratón de Bogotá.

2 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 5): Patriotas vs. Pasto

4 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 5): Junior vs. Nacional

6 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 5): Santa Fe vs. Once Caldas

8 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 5): Medellín vs. Cortuluá

FOX SPORTS 3

11 a.m.: Automovilismo – Fórmula E: Clasificación Carrera 2 de Montreal.

2:30 p.m.: Automovilismo – Fórmula E: Carrera 2 de Montreal.



DIRECTV SPORTS

610

3 p. m.: Fútbol – Partido amistoso: Roma vs. Juventus.



ESPN

7:55 a. m.: Fútbol – Partido amistoso: RB Leipzig vs. Benfica.

10:15 a. m.: Fútbol – Partido amistoso: Arsenal vs. Sevilla

2:30 p. m.: Automovilismo – IndyCar Racing: Honda Indy 200 – Mid - Ohio.



ESPN 3

8:25 a. m.: Fútbol – Partido amistoso: West Ham vs. Werder Bremen.

1 p. m.: Fútbol – Mayor League Soccer MLS (Fecha 21): New York City SC vs. Toronto.

7 p.m. Béisbol: Grandes Ligas – temporada regular: Gigantes de San Francisco vs. Los Ángeles Dodgers.



GOLF

6 a. m.: Golf – Porsche European Open: Ronda final, desde Hamburgo, Alemania.

1 p. m.: Golf – 2017 Canadian Open: Ronda final, desde Oakville.



CANAL F1

7 a. m.: Automovilismo – Gran Premio de Hungría: Carrera desde Hungaroring.





