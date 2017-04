Programación deportiva para este domingo 30 de abril

RCN

5:15 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 15): América vs. Tigres

WIN SPORTS

2 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 15): Rionegro Águilas vs. Bucaramanga

4 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 15): Millonarios vs. Huila

6 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 15): Junior vs. Medellín

8 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 15): Tolima vs. Santa Fe



ESPN

6:45 a. m.: Ciclismo - Tour de Romandía (etapa 5)

9 a. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 35): Betis vs. Alavés

1:55 p. m.: Fútbol - Liga de Francia (fecha 35): Niza vs. PSG



ESPN 2

5:55 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 35): Manchester United vs. Swansea

7:55 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 34): Crotones vs. Milán

10:25 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha35): Tottenham vs. Arsenal

1:30 p. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 34): Inter vs. Nápoles

5 p. m.: Fútbol - Liga de Argentina (fecha 22): Boca Juniors vs. Arsenal



ESPN 3

7 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston vs. Cachorros de Chicago



FOX SPORTS

5:30 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 34): Roma vs. Lazio

8:30 a. m.: Fútbol - Bundesliga (fecha 31): Augsburgo vs. Hamburgo

10:30 a. m.: Fútbol - Bundesliga (fecha 31): Hoffenheim vs. Fráncfort



FOX SPORTS 2

8 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 34): Palermo vs. Fiorentina

10 a. m.: Automovilismo - World Rally Championship (Argentina)



DIRECTV SPORTS

CANAL 610/1610

11:25 a. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 35): Eibar vs. Leganés

1:30 p. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 35): Celta de Vigo vs. Athletic de Bilbao



CANAL 612/1612

8 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 35): Middlesbrough vs. Manchester City



CANAL 613/1613

8 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 35): Everton vs. Chelsea



Canal F1

7 a. m.: Automovilismo: GP de Rusia de F1



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES