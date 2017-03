Programación deportiva para este domingo 26 de marzo

WIN SPORTS



5 p. m.: fútbol – Liga colombiana (aplazado fecha 7): Cali vs. Pasto.

7 p. m.: fútbol – Liga colombiana (aplazado fecha 7): Once Caldas vs. Rionegro.



ESPN

7:30 a. m.: ciclismo – Gent Wevelgem

11 a. m.: motociclismo – MotoGP Gran Premio de Catar.

2:30 p. m.: baloncesto de la NBA: Rockets de Houston vs. Thunder de Oklahoma.

8 p. m.: tenis – Masters 1.000 de Miami (tercera ronda).



ESPN 2

10:50 a. m.: fútbol – Eliminatorias europeas: Inglaterra vs. Lituania.

1:30 a. m.: fútbol – Eliminatorias europeas: Montenegro vs. Polonia.

4:25 p. m.: fútbol – Liga de Argentina (fecha 17): River Plate vs. Belgrano.



ESPN 3

11 a. m.: golf – Dell Technologies Match Play (última jornada).



DIRECTV SPORTS

Canal 610 / 1610

10:55 a. m.: fútbol – Eliminatorias europeas: Azerbaiyán vs. Alemania.

1:30 p. m.: fútbol – Eliminatorias europeas: Rumania vs. Dinamarca.



Canal 612 / 1612

10:55 a. m.: fútbol – Eliminatorias europeas: San Marino vs. República Checa.

1:30 p. m.: fútbol – Eliminatorias europeas: Escocia vs. Eslovenia.



Canal 613 / 1613

10:55 a. m.: fútbol – Eliminatorias europeas: Armenia vs. Kazajistán.

1:30 p. m.: fútbol – Eliminatorias europeas: Irlanda del Norte vs. Noruega.



FOX SPORTS

11:30 a. m.: baloncesto – Liga ACB: Estudiantes vs. Baskonia.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES