Programación deportiva para este domingo 23 de julio

RCN

5:15 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 4): Nacional vs. Tolima



CARACOL

9: 30 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 21)

WIN SPORTS

9:30 a. m.: Automovilismo – TC2000: Carrera de Duración.

3:15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 4): Jaguares vs. Pasto

5:30 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 4): América vs. Equidad

7:30 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 4): Millonarios vs. Rionegro Águilas



FOX SPORTS

5:30 p.m.: Fútbol –Liga de Estados Unidos: Portland Timbres vs. Vancouver Whitecaps.



FOX SPORTS 3

2 p.m.: Automovilismo – Nascar: Monster Energy Cup Sewries Indianápolis.



DIRECTV SPORTS

610

4 p. m.: Fútbol – Partido amistoso: Real Madrid vs. Manchester United

8 p. m.: Fútbol – Copa Oro (Semifinal): Jamaica vs. México.



ESPN

3 a. m.: Golf- Open Championship: Ronda final en Lancashire- Inglaterra.



ESPN 2

9:30 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 21)



ESPN 3

9:30 a. m.: Ciclismo - Tour de Francia (etapa 21)

7 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas de Béisbol: Cardinales de San Luis vs. Cubs de Chicago.



TyC SPORTS

1:15 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso argentina: Nueva Chicago vs. Chacarita.





* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES