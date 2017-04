Programación deportiva para este domingo 23 de abril

Canal EL TIEMPO

7:45 a. m.: automovilismo - GP de Monza (segunda válida del Blancpain GT Series).



RCN

5:15 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 14): Cortuluá vs. América.

WIN SPORTS

3:15 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 14): Huila vs. Atlético Nacional.

5:30 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 14): Santa Fe vs. Rionegro.

7:30 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 14): Medellín vs. Tolima.



ESPN

7:30 a. m.: tenis - Masters 1.000 de Montecarlo (final).

12 m.: baloncesto de la NBA (‘play offs’ partido 4): Pacers de Indiana vs. Cavaliers de Cleveland.

2:30 p. m.: fútbol - Liga de Francia (fecha 34): Lyon vs. Mónaco.



ESPN 2

6 a. m.: atletismo - Maratón de Londres

8:55 a. m.: fútbol - FA Cup (semifinal): Arsenal vs. Manchester City.

3:10 p. m.: fútbol - Liga de Argentina (fecha 21): River Plate vs. Sarmiento.



ESPN 3

7:55 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 33): Milán vs. Empoli.

7 p. m.: Mets de Nueva York vs. Nacionales de Washington.

12 m.: golf - Valero Texas Open.



ESPN +

2:25 p. m.: polo - US Open (final).



FOX SPORTS

5:30 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 33): Sassuolo vs. Nápoles.

8 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 33): Udinese vs. Cagliari.

10:30 a. m.: fútbol - Bundesliga (fecha 30): Schalke 04 vs. Leipzig.

1:30 p. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 33): Juventus vs. Génova.



FOX SPORTS 2

8 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 33): Chievo vs. Torino.

10 a. m.: baloncesto - Liga ACB: Barcelona vs. Unicaja.



FOX SPORTS 3

8 a. m.: automovilismo - Mundial de Rallycross (Portugal).

1 p. m.: automovilismo - Nascar Cup Series (Bristol).



DIRECTV SPORTS

Canal 610 / 1610

9 a. m.: fútbol - Liga de España (fecha 33): Celta vs. Betis.



Canal 612 / 1612

7:55 a. m.: fútbol - Liga de Francia (fecha 34): Toulouse vs. Niza.

11:25 a. m.: fútbol - Liga de España (fecha 33): Las Palmas vs. Alavés.

1:30 p. m.: fútbol - Liga de España (fecha 33): Real Madrid vs. Barcelona.



TYC SPORTS

1:10 p. m.: fútbol - Liga de Argentina (fecha 21): Estudiantes vs. Huracán.

3 p. m.: fútbol - Liga de Argentina (fecha 21): San Martín de San Juan vs. Belgrano.

5 p. m.: fútbol - Liga de Argentina (fecha 21): Talleres vs. Godoy Cruz.



Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES*