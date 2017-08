Programación deportiva para este domingo 20 de agosto

RCN

5: 15 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 9): Junior vs. Once Caldas.



CARACOL TV

8 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 2 (Nimes - Gruissan).



RCN HD 2

9:25 a.m. Atletismo – Liga de Diamante: Salto triple - Birmingham – Inglaterra (Salto de Caterine Ibargüen).



WIN SPORTS

8:30 a.m. Atletismo – Liga Diamante: Salto triple - Birmingham - Inglaterra.

3:15 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 9): Jaguares vs. Envigado.

7:30 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha 9): América vs. Millonarios

5:30 p.m. Fútbol – Liga de Colombia (Fecha9): Nacional vs. Alianza Petrolera.

FOX SPORTS

1:30 p.m. Fútbol – Liga de Italia (Fecha 1): Inter vs. Fiorentina.

5 p.m. Fútbol – Liga de Estados Unidos (MLS, Fecha 24): New York City vs. New England Revolution.



FOX SPORTS 2

1:30 p.m. Fútbol – Liga de Italia (Fecha 1): Lazio vs. Spal.



FOX SPORTS 3

5 a.m. Automovilismo – Rally: World Rally Championship Alemania.

8 a.m. Automovilismo – DTM: Zandvoor Carrera 2.

1:30 p.m. Fútbol – Liga de Italia (Fecha 1): Sampdoria vs. Benevento.



DIRECTV

610

11:15 a.m. Fútbol: Liga de España (Fecha 1): Athletic vs. Getafe.

3:15 p.m. Fútbol: Liga de España (Fecha 1): Deportivo La Coruña vs. Real Madrid.



612

10 a.m. Fútbol: Liga de Francia (Fecha 3): Marsella vs. Angers.

2 p.m. Fútbol: Liga de Francia (Fecha 3): PSG vs. Toulouse.



613

7:30 a.m. Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 2): Huddersfield vs. Newcastle.

10 a.m. Fútbol: Liga de Inglaterra (Fecha 2): Tottenham vs. Chelsea.



ESPN

8:25 a.m. Fútbol: Liga de Alemania (Fecha 1): SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt.

10:55 p.m. Fútbol – Liga de Italia (Fecha 1): Atalanta vs. Roma.

3 p.m. Tenis – Western & Southern Open: Final de Cincinnati.



ESPN 2

8 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 2 (Nimes - Gruissan).

1 p.m. Fútbol: Liga de España (Fecha 1): Barcelona vs. Real Betis.



ESPN 3

8 a.m. Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 2 (Nimes - Gruissan).

1:30 p.m. Automovilismo - IndyCar: ABC Supply 500, Pennsylvania.

6 p.m. Béisbol: Temporada regular de las Grandes Ligas: Cardenales de San Luis vs. Piratas de Pittsburg.



GOLF

4 a.m. Golf – European Tour: Semifinales 2017 Saltire Energy desde Alemania.



TYC SPORTS

4 p.m. Baloncesto: Torneo amistoso Super 4: Uruguay vs. Argentina.





