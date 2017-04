Programación deportiva para este domingo 2 de abril

RCN

5:15 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Santa Fe vs. Medellín.



WIN SPORTS

3:15 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Jaguares vs. Huila.

5:30 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Bucaramanga vs. Cali.

7:30 p. m.: fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Alianza Petrolera vs. Millonarios.

ESPN

9 a. m.: fútbol - Liga de España (fecha 29): Real Madrid vs. Alavés.

12 m.: tenis - Final del Masters 1.000 de Miami.



ESPN 2

7:55 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 30): Pescara vs. Milán.

1:30 p. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 30): Nápoles vs. Juventus.

4 p. m.: fútbol - Liga de Argentina (fecha 28): Tigre vs. San Lorenzo.

6 p. m.: fútbol - Liga de Argentina (fecha 28): Godoy Cruz vs. River Plate.



ESPN 3

6:55 a. m.: rugby - Copa Europea de Clubes: Saracens vs. Glasgow.

9:10 a. m.: rugby - Copa Europea de Clubes: Clermont vs. Toulon.

2:30 p. m.: baloncesto de la NBA: Spurs de San Antonio vs. Jazz de Utah.

12:20 p. m.: fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 29): Arsenal vs. Manchester City.



FOX SPORTS

6:30 a. m.: fútbol - Superliga china: Beijing Guoan vs. Shanghái Shenhua.

8:30 a. m.: fútbol - Bundesliga: Ingolstadt 04 vs. Mainz 05.



FOX SPORTS 2

5:30 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 30): Torino vs. Udinese.

8 a. m.: fútbol - Serie A de Italia (fecha 30): Fiorentina vs. Bolonia.

11:30 a. m.: baloncesto - Liga ACB: Fuenlabrada vs. Real Madrid.



FOX SPORTS 3

12 m.: motociclismo - FIM Motocross World Championship 2017 México.

3 p. m.: motociclismo - FIM Motocross World Championship 2017 México.



DIRECTV SPORTS

Canal 610 / 1610

11:25 a. m.: fútbol - Liga de España (fecha 29): Valencia vs. Deportivo La Coruña.

1:30 p. m.: fútbol - Liga de España (fecha 29): Barcelona vs. Granada.



Canal 612 / 1612

8:30 a. m.: fútbol - Liga de España (fecha 29): Sevilla vs. Sporting de Gijón.

1:55 p. m.: fútbol - Liga de Francia (fecha 31): Niza vs. Bordeaux.



Canal 613 / 1613

7:25 a. m.: fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 29): Swansea vs. Middlesbrough.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

