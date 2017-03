Programación deportiva para este domingo 19 de marzo

RCN

5:15 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 10): Cali vs. América



WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol - Liga Colombiana (fecha 10): Jaguares vs. Tigres

5:30 p. m.: Fútbol - Liga Colombiana (fecha 10): Tolima vs. Huila

7:30 p. m.: Fútbol - Liga Colombiana (fecha 10): Millonarios vs. Santa Fe



ESPN

6:55 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 29): Empoli vs. Nápoles

8:55 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 29): Caen vs. Mónaco

3 p. m.: Tenis - Final de Indian Wells



ESPN +

4 p. m.: Fútbol - Liga de Holanda (fecha 27): Heerenveen vs. Feyenoord

6 p. m.: Fútbol - Liga de Portugal (fecha 26): Porto vs. Vitória de Setúbal



ESPN 2

11:25 a. m.: Fútbol - Bundesliga (fecha 25): Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

2:30 p. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 28): Barcelona vs. Valencia



ESPN 3

6:15 a. m.: Atletismo - Media Maratón de Nueva York

12:25 p. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 28): Sporting Gijón vs. Granada

4 p. m.: Rugby - Nacional de Clubes: Los Tarcos vs. CRAI



FOX SPORTS

9 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 29): Sampdoria vs. Juventus

2:30 p. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 29): Roma vs. Sassuolo

6 p. m.: Fútbol - Suramericano Sub 17 (última fecha): Colombia vs. Paraguay



FOX SPORTS 2

6:55 a. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 29): Atalanta vs. Pescara

12:30 p. m.: Baloncesto - Liga ACB: Tenerife vs. Valencia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610/1610

2:30 a. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 28): Atlético de Madrid vs. Sevilla



CANAL 613/1613

6:55 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 29): Middlesbrough vs. Manchester United

9 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 29): Tottenham vs. Southampton

11:25 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 29): Manchester City vs. Liverpool

12:25 p. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 28): Deportivo La Coruña vs. Celta de Vigo

2:55 p. m.: Fútbol - Liga de Francia: PSG vs. Olympique de Lyon



