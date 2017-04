Programación deportiva para este domingo 16 de Abril

RCN

5:15 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 13): América vs. Once Caldas



WIN SPORTS

2 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 13): Equidad vs. Tigres

4 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 13): Alianza Petrolera vs. Huila

6 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 13): Rionegro Águilas vs. Medellín

8 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 13): Nacional vs. Envigado

ESPN

6 a. m.: Tenis - Masters 1.000 de Montecarlo



ESPN 2

7:30 a. m.: Ciclismo - Amstel Gold Race

11:25 a. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 32): Betis vs. Eibar

11:25 a. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 32): Granada vs. Celta

6 p. m.: Fútbol - Liga de Argentina (fecha 20): Tigre vs. River



ESPN 3

8:25 a. m.: Fútbol - Bundesliga (fecha 29): Werder Bremen vs. Hamburgo

7 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Cardenales de San Luis



FOX SPORTS

6:30 a. m.: Fútbol - Superliga China: Tianjin Teda vs. Guangzhou Evergande

10:30 a. m.: Fútbol - Bundesliga (fecha 29): Darmstadt vs. Schalke 04



FOX SPORTS 2

5 a. m.: World Rugby Seven: Singapur

11:30 a. m.: Baloncesto - Liga ACB: Valencia vs. Barcelona



FOX SPORTS 3

10 a. m.: Automovilismo - Gran Premio de Baréin de Fórmula 1



DIRECTV SPORTS

​

CANAL 610/1610

4:55 a. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 32): Leganés vs. Español

9 a. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 32): Valencia vs. Sevilla



CANAL 612/1612

9:55 a. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 33): Bastia vs. Lyon



CANAL 613/1613

7:55 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 33): West Brom vs. Liverpool

9:55 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 33): Manchester United vs. Chelsea



CANAL DE LA F1

10 a. m.: Automovilismo - Gran Premio de Baréin de Fórmula 1



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.