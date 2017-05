Programación deportiva para este domingo 14 de mayo

SEÑAL COLOMBIA

7 a. m.: Ciclismo - Giro de Italia (etapa 9)

RCN

8:30 a. m.: Ciclismo - Giro de Italia (etapa 9)

5:15 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 18): Tigres vs. Millonarios



EL TIEMPO TV

8:45 a. m.: Automovilismo: Blancpain GT Series GP de Inglaterra



WIN SPORTS

2 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 18): Pasto vs. Tolima

4 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 18): Rionegro Águilas vs. Junior

6 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 18): Bucaramanga vs. Equidad

8 p. m.: Fútbol - Liga colombiana (fecha 18): Cali vs. Alianza Petrolera



ESPN

5:25 a. m.: Fútbol - Liga de Italia (fecha 36): Inter de Milán vs. Sassuolo

11 a. m.: Tenis - Final del Masters 1.000 de Madrid

1:30 p. m.: Fútbol - Liga de Italia (fecha 36): Roma vs. Juventus



ESPN 2

6:30 a. m.: Ciclismo - Giro de Italia (etapa 9)

10:25 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 37): Tottenham vs. Manchester United

12:55 p. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 37): Las Palmas vs. Barcelona

2:55 p. m.: Fútbol - Liga de Argentina (fecha 24): Boca Juniors vs. River Plate

4:55 p. m.: Fútbol - Liga de Argentina (fecha 24): Independiente vs. Racing



ESPN 3

1:55 p. m.: Fútbol - Liga de Francia (fecha 37): Mónaco vs. Lille

7 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Astros de Houston



ESPN +

1 p. m.: Golf - The Players (ronda final)



FOX SPORTS

8 a. m.: Fútbol - Liga de Italia (fecha 36): Torino vs. Nápoles



FOX SPORTS 2

7 p. m.: Fútbol - MLS de Estados Unidos: Dallas vs. New York City



DIRECTV SPORTS

CANAL 610/1610

1 p. m.: Fútbol - Liga de España (fecha 37): Real Madrid vs. Sevilla



CANAL 613/1613

6 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 37): Crystal Palace vs. Hull City

8:15 a. m.: Fútbol - Liga de Inglaterra (fecha 37): Liverpool vs. West Ham



CANAL F1

7 a. m.: Automovilismo - GP de España de la Fórmula 1



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.

DEPORTES