Programación deportiva para este domingo 13 de agosto

RCN HD 2

11 a. m.: Ciclismo – Vuelta a Colombia (etapa 12): Circuito en Pereira.



RCN

5:15 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): América vs. Alianza Petrolera.

WIN SPORTS

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): Santa Fe vs. Tigres

3:15 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): Jaguares vs Nacional

5:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): Medellín vs. Patriotas.

7:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): Pasto vs. Cali.



ESPN

4 a.m.: Motociclismo – Gran Premio de Austria: Moto GP – Red Bull Ring.

3 p. m.: Tenis – Másters 1000 de Montreal: Final.



ESPN 2

7:30 a. m.: Fútbol – Premier League: Newcastle United vs. Tottenham Hotspur.

1:45 p. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 2): Guingamp vs. Paris Saint-Germain.



ESPN 3

7:30 a. m.: Fútbol – Liga de Holanda, Eredivise (fecha 2): Feyenoord vs. Twente.

2 p. m.: Fútbol – Liga de Portugal (fecha 2): Tondela vs. Porto.

7 p.m.: Fútbol – Grandes Ligas de Béisbol: Medias Rojas de Boston vs. Yankees de New York.

10 p. m.: Fútbol – Liga de México (fecha 4): Santos Laguna vs. Tiburones Rojos de Veracruz.



FOX SPORTS 3

2 p. m.: Automovilismo – Nascar: Monster Energy Cup Series- Michigan.



DIRECTV SPORTS

610

8 a. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 2): Strasbourg vs. Lille.

10 a. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 2): Dijon vs Mónaco.

3 p. m.: Fútbol – Supercopa de España: Barcelona vs. Real Madrid.



612

1:15 p. m.: Fútbol – Supercopa de España: Juventus vs. Lazio



613

10 a. m.: Fútbol – Premier League: Manchester United vs. West Ham.



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES