Programación deportiva para este domingo 12 de marzo

RCN

5:15 p. m.: Liga de Colombia (fecha 9): Once Caldas vs. Junior



Win Sports

3:30 p. m.: Liga de Colombia (fecha 9): Tigres vs. Rionegro

5:30 p. m.: Liga de Colombia (fecha 9): Patriotas vs. Bucaramanga

7:30 p. m.: Liga de Colombia (fecha 9): Deportivo Cali vs. Santa Fe



Fox Sports

9 a. m.: Fútbol - Liga de Italia (fecha 28): Inter de Milán vs. Atalanta

11:30 a. m.: Fútbol – Liga de Alemania (fecha 24): Hamburgo vs. Borussia Monchengladbach

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de Italia (fecha 28): Palermo vs. AS Roma



Fox Sports 2

9:30 a. m.: Fútbol – Liga de Alemania (fecha 24): Schalke 04 vs. Augsburgo

12 m.: Baloncesto – Liga ACB de España: Real Madrid vs. Barcelona

2 p. m.: MLS: Liga de Estados Unidos (fecha 11): DC United vs. New York City



Directv



Canal 610/ 1610

10 a. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 27): Deportivo de la Coruña vs. FC Barcelona

12:25 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 27): Celta de Vigo vs. Villarreal

2:55 p. m.: Fútbol – Liga de Francia (fecha 29): Lorient vs. Paris Saint Germain



Canal 613/ 1613

10:55 a. m.: Fútbol – Liga de Inglaterra (fecha 28): Liverpool vs. Burnley



Canal 617/ 1617

11:30 a. m.: Béisbol – Clásico Mundial de Béisbol: República Dominicana vs. Colombia

3 p. m: Béisbol – Clásico Mundial de Béisbol: Italia vs. Puerto Rico

6 p. m.: Béisbol – Clásico Mundial de Béisbol: Canadá vs. Estados Unidos



ESPN

8 p. m.: Ciclismo – Tirreno Adriático (etapa 5)

11 a. m.: Automovilismo – IndyCar Racing: GP de Petersburg

4 p. m.: Tenis – Masters 1000 de Indian Wells: segunda ronda



ESPN 2

8:55 a. m.: Fútbol – Liga de Italia (fecha 28): Nápoles vs. Crotone

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 27): Real Madrid vs. Real Betis

5 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina (fecha 15): Rosario Central vs. Godoy Cruz



ESPN 3

8:55 a. m.: Fútbol – FA Cup de Inglaterra: Tottenham vs. Millway

2:30 p. m.: Baloncesto – NBA (temporada regular): Chicago Bulls vs. Boston Celtics

8 p. m.: Baloncesto – NBA (temporada regular): Cleveland Cavaliers vs. Houston Rockets



DEPORTES