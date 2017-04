Programación deportiva para este miércoles 26 de abril

Win Sports

1 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Kansas City Royals vs. Chicago White Sox

7:45 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (aplazado fecha 5): Nacional vs. Junior



ESPN

9 a. m.: Ciclismo – Tour de Romandía: Etapa 1

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 34): Valencia vs. Real Sociedad

7 p. m.: Baloncesto – NBA (postemporada): Chicago Bulls vs. Boston Celtics

ESPN 2

12:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 34): Barcelona vs. Osasuna



ESPN 3

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. New York Yankees



Fox Sports

7 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (fase de grupos): Melgar vs. Medellín



Fox Sports 2

5:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (fase de grupos): Atlético Mineiro vs. Libertad

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (fase de grupos): Peñarol vs. Palmeiras



Fox Sports 3

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Libertadores (fase de grupos): Atlético Paranaense vs. Flamengo



Directv Sports

Canal 610 / 1610 HD

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (Fecha 34): Deportivo vs. Real Madrid



Canal 611 / 1611 HD

2 p. m.: Fútbol – Liga Premier (fecha 34): Crystal Palace vs. Tottenham



Canal 612 / 1612 HD

2 p. m.: Fútbol – Copa de Francia (semifinales): PSG vs. Mónaco

5 p. m.: Baloncesto – NBA (postemporada): Atlanta Hawks vs. Washington Wizards

7 p. m.: Baloncesto – NBA (postemporada): Chicago Bulls vs. Boston Celtics



Canal 613 / 1613 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Liga Premier (fecha 34): Arsenal vs. Leicester



Canal 614 / 1614 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Copa de Alemania (semifinales): Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund



Canal 615 /1615 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Liga de España (fecha 34): Leganés vs. Las Palmas



