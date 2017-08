Programación deportiva para el martes primero de agosto

ESPN

12:30 p. m.: Fútbol – Amistoso internacional: Borussia Dortmund vs. Atalanta



ESPN 3

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Detroit Tigers vs. New York Yankees



Fox Sports

7:30 p. m.: Fútbol – Copa Suramericana: Atlético Tucumán vs. Oriente Petrolero



Fox Sports 2

5 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Libertad vs. Huracán



Directv Sports

Canal 612 /1612 HD

10:30 a. m.: Fútbol – Copa Audi (amistoso): Atlético de Madrid vs. Nápoles

1 p. m.: Fútbol – Copa Audi (amistoso): Bayern Múnich vs. Liverpool



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES

