Programación deportiva en TV para este viernes 9 de febrero

Claro Sports

5:45 a.m. Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang.



Señal Colombia

11:50 a. m. Ciclismo: Carrera Colombia Oro y Paz, cuarta etapa.

Win Sports

7:45 p. m. Fútbol colombiano: Envigado vs. Rionegro Águilas.



Directv Sports

Canal 610

2:50 p. m. Baloncesto, FIBA Américas: Correcaminos vs. Guaros.

5 p. m. Baloncesto, FIBA Américas: Bauru vs. San Salvador.



ESPN

2:55 p. m. Fútbol de España: Athlétic de Bilbao vs. Las Palmas.

7 p. m. Baloncesto, NBA: Los Ángeles Clippers vs. Detroit Pistons.

9:30 p. m. Baloncesto, NBA: Chicago Bulls vs. Minnesota Timberwolves.



ESPN 3

2:45 p. m. Fútbol de Francia: Saint-Etienne vs. Olympique de Marsella.



Fox Sports 2

2:30 p. m. Fútbol, Serie A de Italia: Fiorentina vs. Juventus.



Golf Channel

12 p. m. Champions Tour: Boca Raton Championship. 3 p. m. PGA Tour: Pebble Beach Pro-Am.



TyC Sports

5 p. m. Fútbol de Argentina: Unión vs. Arsenal. 7 p. m. Fútbol de Argentina: Newell's Old Boys vs. Colón.



