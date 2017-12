Programación deportiva en TV para este viernes 22 de diciembre

FOX SPORTS

2:30 p.m.: partido por la Liga de Italia, Cagliari vs. Fiorentina.

ESPN

1:30 p.m.: partido por la Liga de España, Betis vs. Atlhetic de Bilbao

8 p.m.: partido de la NBA, Rockets de Houston vs. Clippers de Los Ángeles.

10:30 p.m.: partido de la NBA, Warriors de Golden State vs. Lakers de Los Ángeles.



DIRECTV



CANAL 610

3:30 p.m.: partido por la Liga de España, Español vs. Atlético de Madrid.



CANAL 613

2:30 p.m.: partido por la Liga de Inglaterra, Arsenal vs. Liverpool.



CANAL 676

8 p.m.: partido de la NBA, Washington Wizards vs. Nets



Redacción deportes