Programación deportiva en TV para este sábado 26 de agosto

CARACOL TV

9 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 8 (199.5km. Hellín / Xorret de Catí.)



RCN

5:40 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): Once Caldas vs. Junior

WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): Patriotas vs. Equidad

5:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): Tigres vs. Jaguares

7:45 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): Medellín vs. Nacional



DIRECTV SPORTS

Canal 610/ 1610 HD

1 p. m. Fútbol: Liga de España (fecha 2): Girona vs. Málaga



Canal 612

5:20 p. m. Baloncesto - Copa América: México vs. Brasil

8 p. m. Baloncesto - Copa América: Colombia vs. Puerto Rico



Canal 613

8:55 a. m.: Fútbol – Premier League: Crystal Palace vs. Swansea.

11:25 a. m.: Fútbol – Premier League: Manchester United vs. Leicester.



Canal 617

4 p. m. Tenis: ATP de Winston Salem: Final



FOX SPORTS

8:30 a. m. Fútbol: Liga de Alemania (fecha 2): Eintracht Frankfurt vs. VFL Wolfsburg.

11:30 a. m. Fútbol: Liga de Alemania (fecha 2): Borussia Dortmund vs. Hertha Berlín.

1:30 a. m. Fútbol: Liga de Italia (fecha 2): Roma vs. Inter.

6 p. m. Fútbol: Liga de Estados Unidos: Atlanta United vs. Philadelphia Union.



FOX SPORTS 2

8:30 a. m. Fútbol: Liga de Alemania (fecha 2): Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim.

12 p. m. Béisbol: Grandes Ligas: Minnesota Twins vs. Toronto Blue Jays.

7 p. m. Fútbol: Liga de México: Club león vs. Santos Laguna.



FOX SPORTS 3

9 p. m. Automovilismo: Serie Mundial Renault: Fórmula Renult 2.0 Eurocup, Francia carrera 1.



ESPN

8 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 8 (199.5km. Hellín / Xorret de Catí.)

1 p. m. Fútbol: Liga de España (fecha 2): Levante vs. Deportivo La Coruña.

3:15 p. m. Fútbol: Liga de España (fecha 2): Las Palmas vs. Atlético de Madrid.

8:30 p. m. Automovilismo: IndyCar Series: Indy Lights Gateway.



ESPN 2

6:25 a. m. Fútbol: Liga de Inglaterra (fecha 2): Bournemouth vs. Manchester City.

8:25 a. m. Fútbol: Liga de Alemania (fecha 2): Warder Bremen vs. Bayern Munich.

11 a. m. Fútbol: Liga de España (fecha 2): Alavés vs. Barcelona.



ESPN 3

8:30 p. m. Automovilismo: Campeonato Mundial de Motociclismo – Clasificación Gran Bretaña.

8:55 a. m. Fútbol: Liga de Inglaterra (fecha 2): Newcastle vs. Westa Ham United.

10:55 a. m. Fútbol: Liga de Italia (fecha 2): Genoa vs. Juventus.

1 p. m. Golf – Golf PGA: The Northern Trust – Tercera ronda.

7 p. m. Fútbol Americano- Pretemporada: Los Ángeles Chargers vs. Los Ángeles Rams.



GOLF

5:30 a. m. Golf – European Tour: 2017 Made in Denmark – Tercera ronda.

2 p. m. Golf – LPGA Tour: 2017 Canadian Pacific Women´s Open – Tercera ronda.

5 p. m. Golf – PGA Championship Tour: 2017 Boeing Classic – Segunda ronda.



TYCS SPORTS

12 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina (fecha 1): Defensa y Justicia vs. Gimasia y Esgrima.

2 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina (fecha 1): Colón vs. Rosario Central.

4 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina (fecha 1): Talleres de Córdoba vs. Lanús.

6 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina (fecha 1): Independiente vs. Huracán.



CANAL F1

4 a. m. Automovilismo – Fórmula 1: GP Bélgica- Prácticas libres.

7 a. m. Automovilismo – Fórmula 1: GP Bélgica- Clasificación.







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES