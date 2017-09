Programación deportiva en TV para este sábado 2 de septiembre

CARACOL Y CARACOL HD

9 a.m. Ciclismo - Vuelta a España: Etapa 14 - 175km. Entre Écija y Sierra de La Pandera



RCN

5:40 p.m. Fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Millonarios vs Alianza Petrolera

WIN SPORTS

10 a.m.: Natación - Primer Abierto Nacional Para-Natación.

3:15 p.m. Fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Huila vs Jaguares .

5:30 p.m. Fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Cali vs Bucaramanga.

7:45 p.m. Fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Envigado vs América.



ESPN

8 a.m. Ciclismo - Vuelta a España: Etapa 14 - 175km. Entre Écija y Sierra de La Pandera.

12 p.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – tercera ronda.

6 p.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – tercera ronda.



ESPN 2

10:45 a.m. Fútbol – Eliminatorias a Rusia 2018: Serbia vs. Moldavia

1:30 p.m. Fútbol: Eliminatoria a Rusia-2018: España vs. Italia



ESPN 3

10 a.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – tercera ronda

12 p.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – tercera ronda.



LATIN AMERICA GOLF

7 a.m. Golf: European Tour 2017 Masters de República Checa – Ronda 3

12 a.m. Golf: Web.com Tour 2017 Nationwide Children’s Hospital Championship – Ronda 3



DIRECTV SPORTS

610

7:30 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Portugal vs. Islas Feroe.

10:45 a.m. Fútbol: Eliminatoria europea a Rusia-2018: Finlandia vs Islandia

1:45 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Gales vs Austria



612

1:30 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Croacia vs Kosovo



613

1:30 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Ucrania vs. Turquía



614

1:30 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Israel vs. Macedonia.



FOX SPORTS

6 p.m. Fútbol – Liga de Estados Unidos: Chicago Fire vs. Montreal.



FOX SPORTS 2

2 p.m. Fútbol – Partido amistoso: Boca Juniors vs. River Plate.

10 p.m. Fútbol – Liga de Estados Unidos: Colorado Rapids vs. LA Galaxy.



FOX SPORTS 3

2 p.m. Automovilismo – NASCAR XFINITY: Raceway Darlington Carolina del Sur.

5 p.m. Automovilismo – Fórmula V8: Carrera 1 desde México.



CANAL F1

4 a.m.: Automovilismo – Gran Premio de Italia: Entrenamientos libres 3, Monza.

7 a.m.: Automovilismo – Gran Premio de Italia: Clasificación, Monza.



