Programación deportiva en TV para este lunes 28 de agosto

WIN SPORTS

6 p. m.: Fútbol – Torneo de ascenso de Colombia: Pereira vs. Universitario de Popayán.

5:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): Bucaramanga vs. Alianza Petrolera.

DIRECTV SPORTS

Canal 612

6:20 p. m. Baloncesto - Copa América: República Dominicana vs. Uruguay.



Canal 614

5:20 p. m. Baloncesto - Copa América: Canadá vs. Argentina.

7:50 p. m. Baloncesto - Copa América: Venezuela vs. Islas Virgenes.



ESPN

11:55 a. m.: Tenis– Abierto de Estados Unidos: primera ronda, desde Nueva York.



ESPN 2

9:55 a. m.: Fútbol - Liga Premier (fecha 3): Liverpool vs. Arsenal.

1:30 p. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 2): Nápoles vs. Atalanta.



ESPN 3

10 a. m.: Tenis– Abierto de Estados Unidos: primera ronda, desde Nueva York.

11 a. m.: Golf - Fedexcup play-offs (ronda final)

7 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Cleveland Indians vs. Yankees de Nueva York.





*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES