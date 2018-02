Programación deportiva en TV para este jueves 8 de febrero

Señal Colombia

11:50 a. m. Ciclismo, carrera Colombia Oro y Paz: tercera etapa.



Directv

Canal 610

3:25 p. m. Fútbol, Copa del Rey: Valencia vs. Barcelona

Canal 612

2:55 p. m. Fútbol, Copa de Francia: Grenoble vs. Estrasburgo.

8 p. m. Baloncesto, NBA: Celtics de Boston vs. Wizards de Washington.

10:30 p. m. Baloncesto, NBA: Oklahoma City Thunders vs. Los Angeles Lakers.



ESPN 2

2:30 p. m. Fútbol de Holanda: Feyenoord vs. Groningen



Fox Sports

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Santa Fe vs. Deportivo Táchira. 9:15 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Junior vs. Olimpia.



Fox Sports 2

9:15 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Junior vs. Olimpia.



Fox Sports 3

7 p. m. Fútbol, Copa Libertadores: Jorge Wilstermann vs. Oriente Petrolero



Golf Channel

7 a. m. Golf, European Tour: 2018 ISPS Handa World Super 6 Perth: ronda 1. 3 p. m. Golf, PGA Tour: Pebble Beach National Pro-Am: ronda 1.



DEPORTES