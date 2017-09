Programación deportiva en TV para este domingo 3 de septiembre

CARACOL Y CARACOL HD

7 a.m. Ciclismo - Vuelta a España: Etapa 15 - 129.4km Alcalá la Real - Sierra Nevada.



RCN

5:15 p.m. Fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Cortuluá vs Junior

WIN SPORTS

2 p.m. Fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Patriotas vs Rionegro Águilas

4 p.m. Fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Once Caldas vs Equidad.

6 p.m. Fútbol - Liga colombiana (fecha 11): Medellín vs Santa Fe



ESPN

6:45 a.m. Ciclismo - Vuelta a España: Etapa 15 - 129.4km Alcalá la Real - Sierra Nevada.

12 p.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – Octavos de final.



ESPN 2

10:45 a.m. Fútbol – Eliminatorias a Rusia 2018: Holanda vs. Bulgaria

1:30 p.m. Fútbol: Eliminatoria a Rusia-2018: Hungría vs. Portugal

5:30 p.m.: Automovilismo – IndyCar Series: Grand Prix – The Glen.



ESPN 3

10 a.m. Tenis: Abierto de Estados Unidos – tercera ronda

7 p.m.: Béisbol - Grandes Ligas de Béisbol: Medias Rojas de Boston vs. Yankees de Nueva York.



LATIN AMERICA GOLF

7 a.m. Golf: European Tour 2017 Masters de República Checa – Ronda final.

12 a.m. Golf: Web.com Tour 2017 Nationwide Children’s Hospital Championship – Ronda final.



DIRECTV SPORTS

610

10:50 a.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Estonia vs. Chipre

1:30 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Francia vs. Luxemburgo



613

1:30 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Grecia vs. Bélgica



614

1:30 p.m. Fútbol - Eliminatorias a Rusia 2018: Letonia vs. Suiza



FOX SPORTS 3

7 a.m.: Automovilismo – Gran Premio de Italia: Carrera en Monza.



CANAL F1

7 a.m.: Automovilismo – Gran Premio de Italia: Carrera en Monza.



