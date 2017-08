Programación deportiva en TV para este domingo 27 de agosto

CARACOL TV

9 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 9 (174km. Orihuela. Ciudad del Poeta Miguel Hernández.)



RCN

5:00 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): Santa Fe vs. Millonarios

WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): Huila vs. Tolima

5:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): Envigado vs. Rionegro

7:30 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 10): América vs. Cali



DIRECTV SPORTS

Canal 610

11 a. m. Fútbol: Liga de España (fecha 2): Éibar vs. Athletic.

1:10 a. m. Fútbol: Liga de España (fecha 2): Getafe vs. Sevilla.

3:10 a. m. Fútbol: Liga de España (fecha 2): Real Madrid vs. Valencia.

8 p. m. Baloncesto - Copa América: Argentina vs. Venezuela.



Canal 612

7:25 a. m.: Fútbol – Premier League: West Brom vs Stoke City.

9:55 a. m.: Fútbol – Liga de Francia: Angers vs. Lille.

1:55 p. m.: Fútbol – Liga de Francia: Mónaco vs. Marsella.

5:20 p. m. Baloncesto - Copa América: Islas Vírgenes vs. Canadá.



Canal 613

7:25 a. m.: Fútbol – Premier League: Chelsea vs. Everton.

9:55 a. m.: Fútbol – Premier League: Tottenham vs. Burnley.



Canal 617

4 p. m. Tenis: ATP de Winston Salem: Final



FOX SPORTS

12 p. m. Fútbol americano - pretemporada: Chicago Bears vs. Tennessee Titans.

3 p. m. Fútbol americano - pretemporada: Cincinnati Bengals vs. Washington Redskins.



FOX SPORTS 2

8:30 a. m. Fútbol: Liga de Alemania (fecha 2): RB Leipzig vs. SC Freiburg.

1:30 p. m. Fútbol: Liga de Italia (fecha 2): Milan vs. Cagliari.



FOX SPORTS 3

7 a. m. Automovilismo – Fórmula 1: GP Bélgica- Carrera.

10 a. m. Automovilismo - IMSA: Weathertech SportCar – Virginia.

3 p. m. Automovilismo - NASCAR: xfinity Series: Road América.



ESPN

8 a. m.: Ciclismo – Vuelta a España: Etapa 9 (174km. Orihuela. Ciudad del Poeta Miguel Hernánde



ESPN 2

9:55 a. m.: Fútbol - Liga Premier (fecha 3): Liverpool vs. Arsenal.

1:30 p. m.: Fútbol - Serie A de Italia (fecha 2): Nápoles vs. Atalanta.



ESPN 3

6:30 a. m.: Motociclismo - GP de Gran Bretaña de MotoGP

11 a. m.: Golf - Fedexcup play-offs (ronda final)

7 p. m.: Béisbol de las Grandes Ligas: Nacionales de Washington vs. Mets de Nueva York



CANAL F1

7 a. m. Automovilismo – Fórmula 1: GP Bélgica- Carrera.







