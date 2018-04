Programación deportiva en TV para este viernes 6 de abril

SEÑAL COLOMBIA

8:30 a.m. Ciclismo: Vuelta al País Vasco – quinta etapa, Gateiz-Eibar, sobre 162 km



ESPN 3

1:30 p.m. Fútbol: Liga de Alemania – jornada 29 – Hannover 96 vs- Wender Bremen

6 p.m. Béisbol: Grandes Ligas – Yankees de Nueva York vs. Orioles de Baltimore

DIRECTV SPORTS

1:45 p.m. Fútbol: Liga de Francia – jornada 32 – Saint Etienne vs. PSG (canal 612)

2 p.m. Fútbo: Liga de España – jornada 31 – Deportivo La Coruña vs. Málaga (canal 610)



WIN SPORTS

3 p.m. Tenis: Copa Davis – Colombia vs. Brasil – primer juego de sencillos

5:30 p.m. Copa Davis – Colombia vs. Brasil – Segundo juego de sencillos

8 p.m. Fútbol: Liga colombiana – jornada 13 – Patriotas vs. Cali



ESPN

2 p.m. Golf: Masters de Augusta 2018 – segunda ronda

9:30 p.m. Baloncesto: NBA – temporada regular – Los Ángeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves



